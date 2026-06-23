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Arcuri (Gemelli Isola), 'progetto San Bartolomeo riflette nostra identità valoriale'

23 giugno 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
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"Oggi non vogliamo solo celebrare un risultato importante ma mostrare le fondamenta del futuro: questo è un percorso che vogliamo continuare e che rappresenta la nostra identità valoriale e ci ricorda il significato più profondo del fare sanità: prendersi cura dei pazienti più fragili". Lo ha detto Giovanni Arcuri, direttore generale dell'ospedale Isola Tiberina – Gemelli  Isola, intervenendo alla conferenza stampa "Progetto San Bartolomeo - Tre anni di impegno e risultati". L'incontro, ospitato nell'Aula Magna del nosocomio, è stato l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell'iniziativa, che dal 2023 a oggi ha consentito a oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica di accedere alle cure, evitando in molti casi la rinuncia ai percorsi sanitari.

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