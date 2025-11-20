circle x black
Axa Italia: Cos’è la salute per te?, torna la campagna on air in radio e web

20 novembre 2025 | 18.09
Redazione Adnkronos
Dal 17 novembre, per tre settimane, Axa Italia torna on air sulle principali emittenti radio, Spotify, web e Connected TV, con la campagna “Cos’è la Salute per te?”. L’obiettivo è si dar voce al vissuto quotidiano delle persone sulla salute e ribadire l’impegno ad essere un partner di riferimentoper il cliente attraverso risposte concrete, semplici e personalizzate per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari.

La campagna pubblicitaria mette a fuoco, attraverso il linguaggio semplice e immediato della radio e del web, in chiave fresca e dinamica, cosa rappresenta la salute per le persone, in un concept che si basa sulla consapevolezza della salute come priorità universale, ma che si declina nell’esperienza quotidiana del singolo in un’esperienza unica. L’iniziativa mette in rilievo el’impegno di Axa Italia nel mettere a disposizione, attraverso le agenzie e la rete di filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena presenti sul territorio, un’offerta integrata e personalizzata e servizi concreti, in particolare l’accesso veloce ad esami e visite specialistiche e l’assistenza 24 ore su 24, con la possibilità di ricevere la consulenza di un medico.

“Con la nuova wave della campagna ‘Cos’è la salute per te?’ che oltre alla radio e al web esplora anche il mondo delle connectedTV - afferma Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia - torniamo a raccontare il vissuto intimo e personale delle persone su un tema fondamentale come la salute e a condividere il nostro impegno, in logica di collaborazione pubblico-privato, ad essere al loro fianco con soluzioni e servizi concreti, personalizzati e di valore”.

