Balsamo (Zambon): "Alla diagnosi Parkinson poco conosciuto da pazienti"

Sul docufilm in uscita per la giornata nazionale della malattia, 'necessario parlare della patologia'

Balsamo (Zambon):
20 novembre 2025 | 16.22
Redazione Adnkronos
"I dati di una recente indagine condotta su pazienti con Parkinson nella popolazione italiana sottolineano come addirittura 8 pazienti su 10, prima della diagnosi, sapessero poco o nulla della malattia e addirittura 6 su 10 non erano coscienti e consapevoli della varietà dei sintomi che oltre al tremore fossero determinati dalla patologia. La malattia di Parkinson ha un impatto importante sulla vita del paziente, limitando quelle che sono le più semplici attività quotidiane che il paziente svolge, come ad esempio vestirsi o addirittura dormire. Purtroppo, nonostante i numeri dei nuovi pazienti diagnosticati siano molto alti e quindi in aumento rispetto agli anni passati, c'è ancora necessità di parlare della malattia di Parkinson e dell'impatto del peso che questa malattia ha sulla qualità di vita dei pazienti". Lo ha detto Rossella Balsamo, Medical Affairs & Regulatory Zambon Italia e Svizzera, in occasione della Giornata nazionale dedicata alla malattia.

E infatti "proprio in occasione della Giornata nazionale del Parkinson - evidenzia Balsamo - ci sarà la presentazione di una versione speciale del docufilm 'Dialoghi con Mr. Parkinson' in oltre 320 sale cinematografiche italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare ancora una volta la popolazione generale sull'impatto che questa malattia ha non solo sulla vita dei pazienti, ma anche sui familiari e su tutte quelle persone che sono attorno al paziente. Di questa iniziativa", realizzata con il supporto non condizionante di Zambon, "siamo particolarmente soddisfatti perché è in linea con quella che è la visione aziendale, ossia lavorare per migliorare la qualità di vita dei pazienti con malattie neurodegenerative come la malattia di Parkinson".

