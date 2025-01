Barazzoni (Sio): "Obesità non è scelta né colpa ma vera patologia"

“L’obesità non è una scleta ma una malattia. Una malattia che non dipende dalla responsabilità delle persone ma è legata a una modificazione patologica dei meccanismi che nel nostro organismo regolano la fame e la sazietà. Si tratta di meccanismi neurologici in gran parte localizzati nel cervello, ma che rispondono anche a segnali che arrivano dal tessuto adiposo e dall'intestino. A questi meccanismi si associano anche fattori genetici, endocrini e ambientali”. Lo ha detto Rocco Barazzoni, presidente della Società italiana di obesità (Sio) e professore associato di Medicina interna, Dipartimento di Scienze mediche, università degli Studi di Trieste, intervenendo alla conferenza stampa per il lancio della campagna 'Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza', promossa a Roma da Eli Lilly Italia e realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti Amici Obesi Onlus.