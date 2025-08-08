circle x black
Bassetti, 'non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti'

08 agosto 2025 | 12.19
Redazione Adnkronos
"Non si può morire di botulino nel 2025 e non ci possono essere così tanti intossicati, con casi prima in Sardegna e in questi giorni in Calabria. C’è troppa ignoranza e superficialità nella conservazione e preparazione degli alimenti e nella lotta alle infezioni. Si di deve fare più attenzione e mi pare che l'argomento non sia nell'agenda delle priorità della prevenzione". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, intervenendo sulla sospetta intossicazione da botulino a Cosenza che avrebbe causato il decesso di un 52enne e con diverse persone ricoverate nell'ospedale di Cosenza. A Cagliari nei giorni scorsi sono stati registrati 8 casi di intossicazione alimentare - probabilmente riconducibile al botulino - per aver mangiato dei tacos con la salsa guacamole ad una festa.

Tag
botulino intossicazione alimentare prevenzione
