circle x black
Cerca nel sito
 

Boehringer, Nedim Pipic Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy

Assume la guida dell’affiliata italiana dopo oltre 16 anni di esperienza in Boehringer Ingelheim

Boehringer, Nedim Pipic Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy
01 ottobre 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nedim Pipic, già Global Therapeutic Area Head Mental Health & Eye Health di Boehringer Ingelheim, è stato nominato Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy, con decorrenza da oggi. Lo comunica l'azienda biofarmaceutica.

Pipic - si legge in una nota - entra a far parte del team di Boehringer Ingelheim Italia dopo oltre 16 anni di esperienza nell'azienda, avendo ricoperto diversi ruoli strategici e operativi nella sede centrale tedesca e in vari Paesi, tra cui il ruolo di General Manager Danimarca tra il 2016 e il 2018 e di Commercial Head Human Pharma - Regional Center Vienna tra il 2019 e il 2021, guidando con successo i lanci nelle aree Crm e Inflammation. "Sono entusiasta di assumere la guida di Boehringer Ingelheim Italia - dichiara - e affronto questo nuovo incarico con senso di responsabilità. L'Italia, che mi ha accolto durante una parte importante della mia formazione, occupa un posto speciale nel mio percorso e rappresenta un Paese strategico per il gruppo, sempre più centrale in Ricerca & Sviluppo, innovazione e sostenibilità. Insieme al team italiano, continueremo a rafforzare la nostra presenza nella salute umana e animale, e quindi a contribuire alla salute e alla competitività del Paese nel contesto europeo. Sono convinto che il futuro della salute passi per una maggiore umanizzazione anche dei percorsi terapeutici, attraverso l'ascolto profondo dei bisogni dei pazienti e non solo attraverso la gestione della malati".

Nato a Zagabria, classe 1979, nel 2004 Pipic ha conseguito la laurea in Medicina alla Medical University di Vienna e ha esercitato la professione medica in diversi ospedali e cliniche universitarie. Ha conseguito un Master in Scienze, Pharma ed Healthcare alla Sda Bocconi di Milano e si è laureato nel General Management Program alla Harvard Business School, oltre ad aver frequentato corsi di perfezionamento in diverse scuole di business internazionali. Pipic subentra a Morena Sangiovanni, che da luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy, contribuendo con impegno e visione al successo di Boehringer Ingelheim e agli obiettivi di crescita e sostenibilità del gruppo in Italia, ricorda l'azienda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
boehringer pipic
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza