circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Maduro a Trump: "Pronto a faccia a faccia, no alternative a pace"

Per il leader venezuelano qualcuno vuole che "commetta l'errore più grave della sua vita e intervenga militarmente, il che significherebbe la fine politica della sua leadership e del suo nome"

Nicolas Maduro - (Afp)
Nicolas Maduro - (Afp)
18 novembre 2025 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nicolas Maduro risponde all''apertura' di Donald Trump dicendosi pronto a un faccia a faccia nel pieno delle tensioni tra Caracas e Washington per il rischio di un attacco militare americano al Venezuela. "Chiunque voglia dialogare troverà sempre in noi persone di parola, persone perbene e persone con esperienza per guidare il Venezuela. Quindi, negli Stati Uniti, chiunque voglia parlare con il Venezuela, parlerà ‘faccia a faccia’, senza alcun problema", ha dichiarato il leader venezuelano nel suo programma Con Maduro +. Ma. ha avvertito, "quello che non si può permettere è che un popolo venga bombardato e massacrato".

Secondo Maduro, "solo attraverso la diplomazia si possono comprendere i paesi liberi, i governi, e solo attraverso il dialogo si possono cercare punti in comune su temi di interesse reciproco: questa è la nostra posizione immodificabile (...). Il dialogo è la via per cercare la verità e la pace, la pace non ha alternative".

Maduro, che ha manifestato il suo "assoluto rispetto del diritto internazionale" e il rifiuto della "minaccia dell'uso della forza o dell'uso della forza per imporre regole nelle relazioni tra i paesi", ha sostenuto che la posizione di Trump è dovuta al fatto che qualcuno vuole che "commetta l'errore più grave della sua vita e intervenga militarmente contro il Venezuela, il che significherebbe la fine politica della sua leadership e del suo nome".

Lo stanno incitando, provocando - questa la tesi del leader venezuelano - e sono sicuro che questa incitamento, questa provocazione, non proviene solo dai suoi avversari e dai suoi nemici noti - lui sa chi sono - ma anche da persone che lo circondano, che già fanno calcoli in funzione dell'era post-Trump e non si preoccupano di fargli del male”. "Lo stanno portando in un vicolo cieco", ha denunciato ancora Maduro

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Maduro Trump Venezuela venezuela trump trump venezuela venezuela news maduro trump trump maduro
Vedi anche
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza