Bottiroli (Axa): "Per avere aziende resilienti serve benessere mentale persone"

"Il costo per le società per le malattie mentali non diagnosticate o mal gestite è enorme, si parla di circa 20 miliardi di euro in Italia"

Fabrizia Bottiroli, Head of Health Offering, Services and Uw Retail di Axa Italia
18 novembre 2025 | 13.25
Redazione Adnkronos
“A livello globale una persona su tre si trova in uno stato disagio legato al benessere mentale, in Italia quasi una persona su due riferisce di trovarsi in una situazione di medio-grave difficoltà. Il costo per le società per le malattie mentali non diagnosticate o mal gestite è enorme, si parla di circa 20 miliardi di euro in Italia. Se vogliamo creare aziende e società sostenibili e resilienti dobbiamo occuparci di benessere mentale delle persone”. Così Fabrizia Bottiroli, Head of Health Offering, Services and Uw Retail di Axa Italia, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

“In Axa ci stiamo impegnando da tempo su questo ambito, sia sui nostri dipendenti sia per i nostri clienti, offrendo soluzioni di salute integrativa, di welfare aziendale e di servizi di consulenza psicologica. Come Gruppo vogliamo contribuire a monitorare il fenomeno e fornire spunti”, spiega Bottiroli. Le assicurazioni, conclude Bottiroli, “possono giocare un ruolo fondamentale nel rispondere a questi bisogni attraverso soluzioni modulabili che si possono adattare a diverse esigenze e capacità di spesa”.

