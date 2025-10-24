circle x black
Brambilla (Unimi), 'Con Agorà della Psicologia rafforziamo l'impegno civico della Statale'

24 ottobre 2025 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Con questo nuovo ciclo di incontri aperti alla cittadinanza intendiamo rafforzare l'impegno civico della Statale sul tema della psicologia e del benessere psicologico, in tutte le sue declinazioni". Così Marina Brambilla, Rettrice dell'università degli Studi di Milano, intervenendo oggi alla presentazione di 'Agorà della Psicologia', il progetto culturale dell'università meneghina, che per la rettrice rappresenta "il coronamento di un percorso costruito negli anni, che unisce in modo coerente la filiera della didattica e della ricerca nell'ambito della psicologia".

