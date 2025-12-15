circle x black
Cerca nel sito
 

Butti: "Qualità dato e Ia per ricerca, diagnosi e telemedicina"

Il senatore all'incontro al Mind, 'Governo al lavoro per qualificare meglio il rapporto tra privato e pubblico per sfruttare leve innovative'

Butti:
15 dicembre 2025 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La qualità del dato è fondamentale per la ricerca farmaceutica e farmacologica: permette, attraverso l'intelligenza artificiale, di velocizzare le diagnosi, individuare meglio le terapie, ragionare sulle apparecchiature elettromedicali che quotidianamente vengono impiegate per la cura delle persone e ci consente di lanciare, in via definitiva, la cosiddetta teleassistenza e la telemedicina territoriale. E' essenziale però che quel dato venga valorizzato nel modo migliore e utilizzato solo per finalità legate alla diagnosi, alla terapia o alla ricerca". Così Alessio Butti, senatore e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, partecipando oggi all'evento 'Health Data Revolution' organizzato e presentato da Federated Innovation @Mind in collaborazione con Bracco a Milano, sottolinea che "il Governo sta lavorando per qualificare meglio il rapporto tra privato e pubblico, perché solo attraverso questa simbiosi si possono sfruttare le leve innovative legate al dato".

Il senatore si è anche soffermato sull'importanza del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) 2.0, "un obiettivo europeo sul quale il Governo sta investendo circa 1 miliardo e 300 milioni di euro". Lo strumento, unitamente alla valorizzazione del dato clinico sanitario, "rappresenterà la storia clinica del paziente e consentirà un accesso molto più agevole, semplice e semplificato anche al medico, che è chiamato a popolare di dati il Fse".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Federated innovation @Mind Alessio Butti dato digitale intelligenza artificiale telemedicina Bracco
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza