Cancro seno metastatico, 'Antona (Europa Donna): "Applicare subito nuove terapie"

"Bene trattamenti innovativi ma ritardo disponibilità può fare la differenza"

Cancro seno metastatico, 'Antona (Europa Donna):
02 dicembre 2025 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'approvazione anche da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di nuove opzioni terapeutiche per il cancro al seno metastatico e in stadio avanzato "è importante per le migliaia di donne che attendono questo tipo di soluzione, ma è altrettanto importante che i nuovi farmaci trovino subito applicazione perché qualche mese di ritardo può fare la differenza su queste pazienti". Lo ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da AstraZeneca per mettere in luce le prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico.

D'Antona si sofferma su quanto le donne con cancro al seno oggi siano più preparate rispetto al passato, anche grazie al supporto del medico di famiglia e di realtà come quella da lei presieduta che "rappresenta circa 200 associazioni sul territorio, sempre a disposizione". Alcune delle volontarie di Europa Donna, sottolinea, "lavorano nelle Breast Unit dopo un'opportuna formazione estesa anche alle nuove linee terapeutiche, in modo che possano trasferire le opportunità disponibili alle pazienti associate sul territorio".

Tumori seno metastatico D’Antona (Europa Donna) 'applicare subito nuove terapie
