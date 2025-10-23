circle x black
Cerca nel sito
 

Cappellacci (Fi): "Al centro dell'agenda politica insieme a chi tiene in vita il Ssn"

Alla cerimonia inaugurale del 79esimo Congresso Siaarti, 'con riforma su responsabilità professionale più tutele per medici e pazienti'

Cappellacci (Fi):
23 ottobre 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa legislatura ha scelto di rimettere al centro la sanità pubblica e di valorizzare chi, ogni giorno, tiene in vita il nostro Servizio sanitario nazionale". Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera, intervenendo oggi alla cerimonia inaugurale del 79esimo Congresso nazionale Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), ICare 2025. "La maggioranza e il Governo, grazie soprattuto al lavoro del ministro Schillaci, sin dai primi provvedimenti della legislatura hanno messo al centro la valorizzazione dei professionisti sanitari con incrementi delle indennità e fondi per valorizzare il personale di corsia e dei pronto soccorso, azioni contro le aggressioni agli operatori sanitari; tutti investimenti confermati anche nell'ultima legge di Bilancio", ha sottolineato Cappellacci.

Al centro dell'intervento il tema più atteso dalla platea, quello della riforma della responsabilità professionale sanitaria: "La definizione 'scudo penale' non è esatta: non si tratta di immunità, ma di una norma di equilibrio che tutela il diritto del paziente e restituisce serenità al medico", ha chiarito Cappellacci. "Così - ha rimarcato - si riduce la medicina difensiva, che oggi costa al Paese circa 9 miliardi l'anno tra esami inutili e contenziosi infondati. Proteggere chi cura non significa indebolire i diritti del paziente, ma permettere che il medico curi con coscienza e non per paura del tribunale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanità Cappellacci (Fi) 'al centro dell'agenda politica insieme a chi tiene in vita il Ssn'
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza