Cicchetti (Agenas), 'tecnologia, territori e ospedali possono integrarsi solo con riforma Ssn'

"Siamo alla vigilia di un importante cambiamento del Servizio sanitario nazionale, che abbiamo fortemente voluto attraverso gli investimenti del Pnrr e con il Decreto ministeriale 77 del 2022, con l'obiettivo di portare il Servizio sanitario più vicino ai cittadini. Lo scenario che abbiamo di fronte è quello di riconnettere ciò che accade sul territorio con le competenze specialistiche degli ospedali. Ciò implica la revisione dei profili di ruolo e, di conseguenza, del modello di competenze necessario per operare in modo efficace". Così Americo Cicchetti, Commissario straordinario Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali intervenendo all'incontro con la stampa per il lancio di 'Officina delle Competenze', l'iniziativa di Johnson & Johnson, realizzata in collaborazione con Altems, l'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'università Cattolica del Sacro Cuore.