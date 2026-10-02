Clementi (Sapienza Università di Roma): "Libro su titolo V una proposta per rilanciare dialogo tra Stato e Regioni"

"L'obiettivo del libro è favorire un dialogo tra centrodestra e centrosinistra, tra Stato e Regioni e con chi ha a cuore il diritto alla salute, che è l'unico diritto che la Costituzione repubblicana chiama e ritiene fondamentale. L'intento, pertanto, è provare a ricostruire un dialogo, che forse 25 anni di Titolo V ha inevitabilmente slabbrato, nonostante l'importante lavoro svolto dalla Corte costituzionale di ricucitura, in una giurisprudenza dell'equilibrio e della tutela delle garanzie e dei diritti. In tal senso, abbiamo provato a riaprire un dibattito tracciando un percorso, ma al tempo stesso evidenziando alcune soluzioni, in particolare quella del superamento di un'intesa rigida fra Stato e Regioni per aprire verso un'intesa debole e fragile, che consenta, però, un maggiore dialogo". Lo ha detto Francesco Clementi, professore di diritto pubblico italiano e comparato università Sapienza di Roma, in occasione della presentazione del libro scritto con Antonio Gaudioso, dal titolo 'La salute contesa. La metamorfosi silenziosa della tutela della salute a 25 anni dal Titolo V' (Pensiero Scientifico Editore) organizzata a Palazzo Madama su iniziativa del senatore Franco Zaffini e della senatrice Sandra Zampa.