circle x black
Cerca nel sito
 

Congresso Siti, Castiglia (Università di Sassari): "Meningococco, coperture ancora basse. Obiettivo 95% come per gli obbligatori"

24 ottobre 2025 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Il recupero vaccinale contro la malattia meningococcica resta una priorità, ma le coperture sono ancora troppo distanti da quelle raccomandate. Lo ha affermato Paolo Castiglia, professore ordinario di Igiene all'Università di Sassari, intervenuto a Bologna al congresso nazionale della Siti, ricordando che la vaccinazione antimeningococcica, somministrata singolarmente, soffre rispetto a quella antipneumococcica, spesso co-somministrata con l'esavalente in età pediatrica. "Dobbiamo trovare nuovi strumenti organizzativi e comunicativi — ha detto — per arrivare almeno al 95% di copertura. È una malattia rara ma potenzialmente letale: ogni punto percentuale in più può salvare vite".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza