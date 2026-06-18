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Corradini (Università Statale Milano): "Tumori del sangue, più guarigioni e qualità di vita grazie alla ricerca"

18 giugno 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
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"La ricerca degli ultimi dieci anni ha compiuto un salto straordinario: ha consentito di allungare e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ail finanzia uno studio prospettico che raccoglierà dati clinici e campioni biologici dei pazienti trattati con CAR-T in Italia, l'obiettivo è sviluppare biomarcatori che permettono di capire in anticipo quale terapia sia più adatta per ogni singolo paziente." Lo ha detto Paolo Corradini, professore ordinario di Ematologia università di Milano, direttore di Ematologia e direttore scientifico ff Istituto nazionale dei Tumori di Milano, alla conferenza "Ricerca e cura in ematologia: l'impegno di Ail tra presente e futuro" a Roma, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

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