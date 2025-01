Diabete: Candido (Amd), “microinfusore di insulina senza catetere innovazione per pazienti e professionisti”

“E’ veramente un'innovazione. I vantaggi” offerti da Omnipod® 5 “sono a 360 gradi. Il primo è di tipo clinico: il controllo glicemico delle persone con diabete migliora sensibilmente e migliorare il controllo glicemico vuol dire prevenire lo sviluppo delle complicanze. Il secondo vantaggio è legato al miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete. Il terzo vantaggio è la semplicità d'uso. È un sistema in grado di impattare in termini di innovazione e di opportunità nella vita non solo delle persone con diabete, ma anche di noi professionisti che proponiamo quelle che sono le migliori opportunità di cura di questa malattia”. Lo ha detto Riccardo Candido, presidente dell’Amd, l’Associazione dei medici diabetologi, partecipando alla VII edizione del Theras day, l'appuntamento annuale che riunisce gli specialisti italiani ed internazionali, organizzato da Theras. Tra i temi al centro dell’edizione 2025, la disponibilità sul mercato italiano della nuova Omnipod® 5 .