Diabete e prevenzione, Novo Nordisk a Milano per l'Easd: 'La salute duratura inizia ora'

Dal 62° Congresso dell'Easd a Milano, Novo Nordisk, oggi Novo, ha portato la prevenzione fuori dalle sale convegni con un ricco programma di iniziative per i cittadini, tra cui screening gratuiti, una mongolfiera a CityLife e la corsa 5K aperta a tutti con il Team Novo. Al centro dell'impegno c'è il nuovo claim "La salute duratura inizia ora", pensato per affrontare con urgenza la diffusione di diabete e obesità. Movimento e attività fisica, accesso equo alle cure per le malattie croniche e il progetto "Vulnerabili", realizzato con il Banco Farmaceutico per assicurare la fornitura di insulina alle persone in condizione di povertà sanitaria, le principali strategie d'azione messe in campo dalla farmaceutica.