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Disabilità: anno record per la Lega del Filo d'Oro, massimo storico di utenti e giornate di ricovero erogate

09 luglio 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fondazione Lega del Filo d'Oro ha presentato presso l'Università degli Studi di Milano il Bilancio Sociale 2025, anno in cui l'ente ha registrato nuovi record. È stato raggiunto, infatti, il numero più alto di utenti seguiti nella storia della Fondazione: 1.405 persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale che, assieme alle loro famiglie, hanno ricevuto uno o più servizi nelle varie modalità, in crescita del 10% rispetto al 2024. Sono inoltre state 74mila le giornate di ricovero erogate dai 5 Centri Residenziali, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente e i Servizi e le Sedi Territoriali sono stati punto di riferimento per 1.120 persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, registrando un +12% rispetto al 2024. Alla crescita dell'Ente ha contribuito anche l'apertura della Sede Territoriale di Rende (CS), primo presidio in Calabria, nata con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio per le persone sordocieche e le loro famiglie. La Fondazione prosegue il suo percorso di espansione con una nuova sede a Nuoro, attiva da giugno 2026, che amplia ulteriormente la presenza dell'Ente anche in Sardegna, per un totale di 13 regioni.

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