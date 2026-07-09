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Disabilità: Vurro (UniMi), 'Lega del Filo d'Oro capace di creare autonomia'

09 luglio 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ciò che emerge da questo bilancio è, in particolare, la maggiore capacità dell'ente di creare autonomia. Un'autonomia che si esplica a vari livelli: sicuramente nella capacità di rispondere ai bisogni delle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale e delle loro famiglie, ma anche attraverso il consolidamento di un'autonomia interna, certificata da un importante traguardo in termini di sostenibilità ambientale, con il raggiungimento della certificazione ISO 14001 che ha sancito quest'anno un vero passo avanti nelle modalità di gestione delle risorse da parte dell'Ente". Così Clodia Vurro, Responsabile scientifico del Bilancio Sociale 2025 che la Fondazione Lega del Filo d'Oro ha presentato presso l'Università degli Studi di Milano.

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