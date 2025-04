Emofilia, Castaman (Siset): "Mec gruppo patologie eterogeneo"

"Le Mec sono un gruppo di patologie molto eterogeneo, che colpisce i fattori della coagulazione, ma anche altri protagonisti della coagulazione e dell’emostasi o i disordini che colpiscono la funzione delle piastrine”. Pertanto, le Mec presentano “un quadro eterogeneo e, potenzialmente, tutte le donne, a parte rare eccezioni, possono esprimere la tendenza ad avere un accentuato sanguinamento in certe situazioni”. A dirlo Giancarlo Castaman presidente Società italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi - Siset, in occasione del convegno “Le MEC malattie emorragiche congenite nelle donne: una condizione di rarità e fragilità. Diagnosi e terapie”, promosso nella XXI Giornata mondiale dell'emofilia che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.