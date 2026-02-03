circle x black
Farmaceutica, Mandorino (Cittadinanzattiva): "Con Testo unico accesso pi? semplice a cure'"

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'impatto che ? previsto dal nuovo Testo unico, ma di cui gi? ci sono delle esperienze molto rilevanti sulla territorializzazione delle cure, ? positivo per i cittadini, ovviamente, e soprattutto per le cittadine e i cittadini che hanno una patologia cronica" per le quali c'? la necessit? di "un accesso al farmaco che ? costante e che continuativo. La prossimit? della distribuzione garantisce, di fatto, una maggiore aderenza, ma anche una possibilit? di coniugare meglio i tempi della vita personale con i tempi della cura", sia quando a ritirare i farmaci "sono direttamente i pazienti, sia quando sono i caregivers e le loro famiglie. La territorializzazione va di pari passo con la prossimit? delle cure, che per i cittadini ? sicuramente un valore aggiunto importante". Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva al digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica.  Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos, in collaborazione con Egualia.

