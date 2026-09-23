Farmaceutica: Nanni (Fresenius Kabi), 'tecnologia nuova linea aumenta performance di tutto lo stabilimento'

"Stiamo andando al doppio della velocità con un aumento dei controlli. La capacità chiaramente è aumentata di circa il 30%, perché la linea aggiunge 50 milioni di pezzi di plastica agli 80 che già facciamo. La nuova linea permette anche di introdurre all'interno dei nostri processi delle ottimizzazioni che poi estenderemo a tutte le altre linee. Non si tratta quindi solo di una linea in più: la tecnologia aggiunta ci permette di performare, di inventare soluzioni performanti migliori per tutto lo stabilimento. In questo senso, l'aumento di capacità dello stabilimento non è solo matematicamente quello che la linea dà, ma è qualcosa di più". Lo spiega Vittorio Nanni, Senior Vice President - Plant Manager Isola della Scala Fresenius Kabi, partecipando all'inaugurazione della nuova linea produttiva di soluzioni infusionali nello stabilimento veronese dell'azienda.