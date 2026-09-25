Farmaceutica, Sanofi: "Investire in sostenibilità e innovazione per restare competitivi"

Puntare su innovazione, sostenibilità e competenze per attrarre nuovi investimenti e rafforzare la competitività dell'industria farmaceutica italiana ed europea. È quanto emerso dall'incontro promosso da Sanofi nello stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, che ha riunito istituzioni nazionali e territoriali, imprese e rappresentanti della filiera delle Life Sciences. Al centro del confronto il ruolo della manifattura farmaceutica avanzata nella spinta alla crescita del Paese, la necessità di una più stretta e costante collaborazione tra imprese e istituzioni e il valore generato dal sito laziale, impegnato nella transizione verso le biotecnologie e nella riduzione dell'impatto ambientale. Lo stabilimento di Anagni rappresenta un esempio di integrazione tra ricerca, produzione e sostenibilità per affrontare le sfide della competitività internazionale.