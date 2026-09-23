Farmaceutica: Veghini (Fresenius Kabi), 'Nuova linea integra tecnologie avanzate in automazione e digitalizzazione'

"La nuova linea integra tecnologie avanzate sia in termini di automazione che di digitalizzazione. Prevede sistemi avanzati di monitoraggio dei parametri critici di produttività e di qualità. Questo assicura processi produttivi robusti e in grado di minimizzare il rischio di errori umani e di avere la possibilità di intercettare in modo preventivo eventuali anomalie. La sfida, pertanto, non è solo produrre di più, ma di continuare a farlo con alti standard qualitativi". Così Emanuela Veghini, Quality Manager e persona qualificata di Fresenius Kabi, all'inaugurazione di una nuova linea produttiva di soluzioni infusionali nello stabilimento di Isola della Scala (Verona) dell'azienda.