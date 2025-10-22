Farmaci: immunologa Quinti, 'solo 25% di immunoglobuline a immunodeficienze primitive '

"Secondo lo studio condotto nel nostro centro - abbastanza rappresentativo anche per l'Italia – il 24% dei pazienti con immunodeficienza riceve immunoglobuline. Se ampliamo la popolazione dei beneficiari – e stiamo diventando sempre più bravi nella diagnosi – la disponibilità di plasmaderivati potrebbe non essere adeguata. Questa è la ragione per cui la domanda continua a crescere, mentre l'offerta rimane limitata". Lo ha detto Isabella Quinti, immunologa e professore ordinario di Medicina Interna, Sapienza Università di Roma, intervenendo al digital talk 'Disponibilità di plasma in Italia. Un tema di salute pubblica che attende risposte'.