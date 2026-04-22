Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), 'Remed avvicina l'obiettivo zero impatto ambientale'

"Se il sistema sanitario fosse una città sarebbe il quinto fattore inquinante a livello ambientale. Ci siamo impegnati a raggiungere" entro il 2045 "zero inquinanti nelle discariche" anche grazie "alla raccolta delle pennette che vengono usate per le terapie delle persone con diabete e con obesità". Con il progetto Remed finora "abbiamo raccolto una tonnellata e mezzo di materiali plastici", in Italia. Così Jens Pii Olesen, general manager di Novo Nordisk Italia, all'incontro organizzato a Roma - in occasione della Giornata mondiale della Terra - per fare il punto sui risultati raggiunti dal progetto avviato nel 2024 e realizzato in collaborazione con Anci. Dopo la fase pilota, l'iniziativa si allarga con l'obiettivo di arrivare a una copertura capillare entro la fine del 2027.