Farmaci: plasmaderivati, la sfida della disponibilità. Esperti a confronto al digital talk

In Italia l'autosufficienza del plasma copre il 70% del fabbisogno nazionale grazie ai donatori di sangue. Per il restante 30% però, il nostro Paese dipende dalle importazioni, in un contesto internazionale sempre più complesso. In molti casi, i plasmaderivati rappresentano l'unica opzione terapeutica per patologie rare e gravi come emofilia e immunodeficienze congenite. Come garantire la disponibilità di questi farmaci - insostituibili e non riproducibili artificialmente - e il diritto alla cura, sono stati i temi al centro del dibattito nel Digital Talk Adnkronos 'Disponibilità di plasma in Italia. Un tema di salute pubblica che attende risposte'.