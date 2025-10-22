Farmaci: plasmaderivati, Segato (Aip) 'fare comunicazione su importanza donazione'

"Investire in raccolta e sicurezza di questi" plasmaderivati. Dietro ogni donazione c'è "un gesto di umanità e responsabilità nei confronti di chi non può farne a meno". A tale proposito, l'associazione avanza una proposta. "Fare una grandissima azione di comunicazione congiunta farma istituzioni medici e associazioni donatori e riceventi in stile Telethon. Le persone no sanno veramente quanto è improntate una donazione di sangue e questo andrebbe ricordato ogni anno, in un particolare evento". Così Alessandro Segato, presidente Aip – Associazione immunodeficienze primitive, partecipando al digital talk promosso da Adnkronos e dedicato alla disponibilità di plasma in Italia.