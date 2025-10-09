Farmaci: pneumologo Braido, 'stabilizzare Bpco è possibile'

"La broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) è una patologia con una cronicità piuttosto invalidante e una tendenza alla progressione. È la terza causa di morte per malattie non comunicabili, ma migliorare ciò che è migliorabile e mantenerlo stabile nel tempo è un obiettivo decisamente rilevante e raggiungibile. Sono i farmaci a dimostrarlo". Così Fulvio Braido, direttore clinica Malattie respiratorie e allergologia, ospedale policlinico Irccs San Martino di Genova, in occasione dell'incontro con la stampa organizzato oggi a Milano da Gsk "Copd stability: un nuovo obiettivo nella gestione della Bpco". Così Fulvio Braido, direttore clinica Malattie respiratorie e allergologia, ospedale policlinico Irccs San Martino di Genova.