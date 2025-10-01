Farmaci, Rasi (Min. Salute): 'Aifa può aiutare Regioni a razionalizzare spesa'risorse'

"Oggi è stata fatta un'importante rassegna di tutte le metodologie e differenze che esistono per la messa a disposizione dei farmaci ai cittadini nelle varie regioni, da cui emerge come lo scambio di questi dati e di alcune informazioni preziose che ha l'Aifa - Agenzia italiana del farmaco - sarebbe estremamente importante per le Regioni in termini di velocità, efficienza, ma soprattutto di utilizzo ancora più razionale delle risorse". Così Guido Rasi, professore onorario dell'università di Roma Tor Vergata e consigliere del ministro della Salute, in merito a quanto emerso dallo studio dell'università del Piemonte orientale sull'efficienza del sistema di scambio d'informazioni tra l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le Regioni, condotto in Veneto, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. I risultati dello studio sono stati presentati nel corso del convegno nazionale 'Dati da Aifa a Regioni: Flussi informativi a supporto delle politiche regionali e possibili modelli di integrazione di dati e informazioni fra Aifa e Regioni', tenutosi a Roma.