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Filippi (Prorettrice UCBM): "Scuola di dottorato rappresenta l'occasione per un'internazionalizzazione vera"

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26 ottobre 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
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"In questa circostanza così importante per l'Università Campus Biomedico di Roma assistiamo alla presentazione della nuova scuola di dottorato di ricerca. Si tratta di un'iniziativa che abbiamo voluto ambientare qui al Centro Congressi La Nuvola proprio per dare un ampio respiro studenti a quella che sarà una contestualizzazione internazionale per i nostri, per le loro relazioni scientifiche e umane, e anche per tutti i nostri docenti", ha dichiarato Simonetta Filippi, prorettrice all'Internazionalizzazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell'evento intitolato "Shaping What's Next, Dare forma al futuro" tenutosi presso il Centro Congresso La Nuvola a Roma.

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