Gallotta (Unilever): "Igiene dentale ok per 1 italiano su 2, male per bambini"

'Test 'Come cresce il suo sorriso?' importante strumento per la prevenzione orale'

"L'obiettivo del Mese della prevenzione dentale rimane quello di portare le persone presso l'odontoiatra di fiducia. Ci sono oltre 10mila dentisti volontari Andi che insieme a Mentadent invitano alla prevenzione orale presso uno studio odontoiatrico. Nel nostro Paese, solo una persona su due si reca regolarmente dal dentista. Un dato che scende drammaticamente quando parliamo di bambini sotto i 14 anni di età. Quindi, ringrazio la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) per affermare un messaggio chiaro: l'igiene orale inizia a partire dal secondo anno di età". Lo ha detto Cristiano Gallotta, Head of Marketing Oral Care Italia di Unilever, in occasione della conferenza stampa a Palazzo Montecitorio che ha dato il via al 44esimo Mese della prevenzione dentale, che visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell'Andi, di Mentadent e della Fimp.

"Il test 'Come cresce il suo sorriso?' è un importante strumento di prevenzione orale. Durante il Mese della prevenzione - sottolinea Gallotta - permette alle persone di fare un'autovalutazione di quelle che sono le abitudini generali dei genitori nei confronti dei figli e, quindi, anche l'importanza di recarsi presso uno studio odontoiatrico. E' un test che già lo scorso anno, nella versione per gli adulti, ha registrato oltre 200mila visite, con incrementi significativi di quella che è la preoccupazione e la consapevolezza dell’importanza dell'igiene orale". Per questo motivo "invitiamo tutti i genitori a portare i propri figli presso uno studio odontoiatrico nel Mese della prevenzione orale", conclude.