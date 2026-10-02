Garavaglia (Fondazione Roche): "Difendere Ssn e partecipare a sua implementazione"

L'evento, "attorno ad un volume di due autori di alta qualità, sia dal punto di vista giuridico, come il professor Clementi, sia dal punto di vista del professor Gaudioso, che è un competente in termini di partecipazione a tutto ciò che serve a creare il bene comune, ha fatto sì che sia emerso quanto vale difendere il Sistema sanitario, partecipare alla sua implementazione e stare vicino alle istituzioni affinché imparino sempre più a rispondere ai bisogni dei cittadini e non all'ideologia. La sanità non ha un'ideologia, ma ha come competenza e come strumento di organizzazione delle istituzioni il bene dei cittadini dal punto di vista della tutela della salute. Il diritto alla tutela della salute è costituzionalmente protetto, ma è soprattutto sentito". Così Mariapia Garavaglia, presidente di Fondazione Roche e già ministro della Salute, alla presentazione del libro di Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, dal titolo 'La salute contesa. La metamorfosi silenziosa della tutela della salute a 25 anni dal Titolo V' (Pensiero Scientifico Editore) organizzata a Palazzo Madama su iniziativa del senatore Franco Zaffini e della senatrice Sandra Zampa.