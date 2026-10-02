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Garavaglia (Fondazione Roche): "Difendere Ssn e partecipare a sua implementazione"

02 ottobre 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
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L'evento, "attorno ad un volume di due autori di alta qualità, sia dal punto di vista giuridico, come il professor Clementi, sia dal punto di vista del professor Gaudioso, che è un competente in termini di partecipazione a tutto ciò che serve a creare il bene comune, ha fatto sì che sia emerso quanto vale difendere il Sistema sanitario, partecipare alla sua implementazione e stare vicino alle istituzioni affinché imparino sempre più a rispondere ai bisogni dei cittadini e non all'ideologia. La sanità non ha un'ideologia, ma ha come competenza e come strumento di organizzazione delle istituzioni il bene dei cittadini dal punto di vista della tutela della salute. Il diritto alla tutela della salute è costituzionalmente protetto, ma è soprattutto sentito". Così Mariapia Garavaglia, presidente di Fondazione Roche e già ministro della Salute, alla presentazione del libro di Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, dal titolo 'La salute contesa. La metamorfosi silenziosa della tutela della salute a 25 anni dal Titolo V' (Pensiero Scientifico Editore) organizzata a Palazzo Madama su iniziativa del senatore Franco Zaffini e della senatrice Sandra Zampa.

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