Gaudioso (Luiss): "25 anni di Titolo V, proposta revisione rapporto Stato-Regioni"

"Il testo presentato fa il punto sulla tutela della salute a 25 anni dal Titolo V. A ottobre 2001 fu approvata la legge costituzionale che ha modificato il Titolo V passando la tutela della salute alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Emerge un quadro di riscrittura, in parte, del Titolo V della tutela della salute, a partire dalle sentenze della Corte Costituzionale, che in questi 25 anni ha dovuto, in tante occasioni, dirimere la conflittualità tra Stato e Regioni. Probabilmente è arrivato il momento di pensare a una manutenzione ordinaria di questa norma, prevedendo delle forme che semplificano la possibilità da parte delle Regioni di poter garantire la tutela della salute, superando il principio dell'unanimità che in questo momento, in molti casi, blocca l'adozione di norme all'interno della Conferenza Stato-Regioni". Lo ha detto Antonio Gaudioso, professore di management della salute Luiss Guido Carli, nel corso della presentazione del libro di cui è autore con Francesco Clementi dal titolo 'La salute contesa. La metamorfosi silenziosa della tutela della salute a 25 anni dal Titolo V' (Pensiero Scientifico Editore) organizzata su iniziativa del senatore Franco Zaffini e della senatrice Sandra Zampa a Palazzo Madama.