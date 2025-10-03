Giornata dell'igienista dentale, tour da Nord e Sud in 12 città con attività educative

Il prossimo 10 Ottobre è tradizionalmente la Giornata nazionale dell’Igienista dentale. Per celebrarla, anche quest’anno l’Associazione Igienisti dentali italiani (Aidi), promuove un tour suddiviso in tappe da Nord a Sud, per valorizzare il ruolo dell’Igienista dentale e comunicare una visione integrata e consapevole della salute. Con i suoi igienisti dentali, esperti della prevenzione, l’Associazione, sarà presente non solo in 12 piazze ma anche in spazi di comunità, centri diurni, Rsa e altri luoghi della vita quotidiana, con attività educative rivolte ad adulti, anziani e bambini. Claim dell’edizione 2025 è 'Salute a 360 gradi: dalla lingua al corpo', per sottolineare il messaggio sull’importanza di adottare comportamenti sani, per migliorare il proprio stile di vita a partire dalle corrette strategie di igiene orale e della lingua.

“La cavità orale è una componente integrante del corpo umano e la sua salute è profondamente connessa all'essenza del benessere generale. Le malattie orali, come carie, parodontite e dolori oro- facciali, sonotra i problemi di salute più diffusi a livello globale. È stata riscontrata inoltre, una chiara associazione tra salute orale e condizioni sistemiche come il morbo di Alzheimer, l'artrite reumatoide, il diabete, le malattiecardiovascolari, polmonari e tante altre patologie. In particolare, la lingua rappresenta una vera e propria “sentinella” dello stato di salute, qualsiasi cambiamento di colore, forma, dimensione e consistenza di questo organo, può indicare malattie locali o sistemiche sottostanti. Controllare la lingua è essenziale durante le visite mediche, pediatriche e odontoiatriche. Un semplice gesto, come dedicare qualchesecondo in più all’igiene della lingua durante lo spazzolamento quotidiano dei denti, può aiutare amantenere una buona salute orale e generale", spiega Maria Teresa Agneta, presidente Aidi.

In continuità con le edizioni precedenti, per ogni tappa, saranno proposti quiz educativi che permetterannoai partecipanti di testare le proprie conoscenze sull’igiene orale e della lingua. Attraverso domande mirate sarà possibile approfondire le buone abitudini di igiene orale e promuovere stili di vita sani, con il supporto e le risposte puntuali degli Igienisti dentali presenti, sempre pronti a fornire chiarimenti e consiglipersonalizzati. Un recente studio pubblicato a Ottobre 2024 su 'International Journal of Dentistry', tra cui l’Aidi sottolinea infatti l’efficacia degli approcci motivazionali personalizzati che possono fungere da strumenti preziosi per migliorare le pratiche di igiene orale negli individui e promuovere corretti comportamenti di salute orale.

“Questa giornata “diffusa”, nelle 12 città italiane, nelle piazze, nei diversi luoghi della vita quotidiana, vuole essere il simbolo di vicinanza alle persone, alle famiglie, alla comunità per sottolineare come il concetto di salute sia il frutto di un percorso condiviso, necessario per prendersi cura di Sé a partire da un gesto semplice ma importantissimo, come l’igiene orale. Condivisione, partecipazione, attenzione, accoglienza, responsabilità sono le parole chiave per restituire forza al sorriso. Grazie all’impegno di tutti gli igienisti dentali, all’accoglienza delle strutture ospitanti e ai cittadini, tappa dopo tappa, questa iniziativa si trasformerà in un vero e proprio abbraccio collettivo alla salute dove tutti ne diventeranno i protagonisti”, conclude infine la presidente Aidi.