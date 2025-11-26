circle x black
Champions League, Atletico Madrid-Inter - La partita in diretta

Gli spagnoli ospitano i nerazzurri al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
26 novembre 2025 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri affrontano l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri, tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare, vanno a caccia di un successo importante anche in termini di morale dopo il ko nel derby contro il Milan. Dall'altra parte, gli spagnoli hanno conquistato fin qui 6 punti. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Atletico-Inter? La partita è visibile in diretta su Amazon Prime Video. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Amazon Prime.

Nella sesta giornata della fase campionato, l'Inter ospiterà il Liverpool a San Siro il 9 dicembre.

Atletico Madrid Atletico Madrid Inter Inter Champions League
