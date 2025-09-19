circle x black
Giornata nazionale Sla: Sabatelli (Nemo), 'Centro è eccellente modello di cura'

19 settembre 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
"Le malattie neuromuscolari sono malattie complesse. Pensare di affrontarle con i vecchi sistemi sanitari è un grave errore. Alla luce dell'esperienza di dieci anni di Nemo, posso affermare tranquillamente che questo centro è il modello della complessità affrontata con altrettanta complessità". Il centro Nemo "unisce professionalità diverse contemporaneamente per affrontare le problematiche di persone che non parlano, non si muovono, non mangeranno, non deglutiscono e non respirano autonomamente e lo si può fare solo con questo modello". Sono le parole di Mario Sabatelli, del Centro Nemo di Roma, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica organizzata dall'associazione Aisla.

