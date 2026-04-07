Giornata salute, Magi: "Grandi progressi scientifici ma accesso a cure non è uguale per tutti"

Il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, 'sempre più necessario sostenere il Ssn affinché nessuno resti indietro'
In occasione della Giornata mondiale della salute, "è importante riflettere su come la salute sia oggi sempre più tutelata grazie alla ricerca e alle nuove scoperte scientifiche. Le tecnologie avanzate - dalle diagnosi sempre più accurate alle terapie innovative, fino alla chirurgia robotica - hanno migliorato in modo significativo la qualità delle cure. Un progresso reso possibile anche dal Servizio sanitario nazionale, che garantisce assistenza a tutti i cittadini". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Tuttavia, avverte, "l’accesso alle cure dovrebbe essere assicurato a tutti in modo uniforme, ma oggi non è ancora così. Per questo è sempre più necessario sostenere il Servizio sanitario nazionale, affinché nessuno resti indietro".