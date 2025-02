Herpes Zoster, Mastronuzzi (Simg): “Medico medicina generale fondamentale in prevenzione”

"Riteniamo che il medico di medicina generale abbia un ruolo fondamentale” nella prevenzione “perché si tratta di una figura vicina ai pazienti e alle famiglie. Seguiamo i nostri pazienti da quando sono figli e fino a che non diventano genitori e, a volte, anche nonni. Nell'arco di questa lunga esistenza, che viviamo assieme ai nostri pazienti, è molto probabile che ci sia un episodio di Herpes Zoster: sappiamo che un terzo dei pazienti con età superiore a 40 anni va incontro a questo virus”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute, Tecla Mastronuzzi, medico di medicina generale di Bari, responsabile nazionale della Macroarea Prevenzione della Simg, Società italiana di medicina generale, durante l’evento organizzato a Roma da Gsk in occasione della Settimana di Sensibilizzazione sul Fuoco di Sant’Antonio, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo.