circle x black
Cerca nel sito
 

Hiv, campagna 'La scelta sei tu', l'infettivologo: "Persone con Hiv parte attiva nella cura"

"Seguendo la terapia non si trasmette il virus e si restituiscono serenità e prospettive di vita"

Davide Moschese, infettivologo dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano
Davide Moschese, infettivologo dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano
26 novembre 2025 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Campagne come ‘Choose You = La scelta sei Tu’, “sono fondamentali perché parlano direttamente alle persone con Hiv con un linguaggio chiaro, rispettoso e al passo con i tempi. Offrono informazioni affidabili sulla terapia, sui diritti, sulla salute sessuale, sul significato di U=U, aiutando le persone a sentirsi parte attiva del proprio percorso di cura”. Così Davide Moschese, infettivologo dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano in vista della Giornata mondiale contro l’Aids che si celebra ogni anno il 1° dicembre, commenta l’importanza della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences.

“La vita delle persone che vivono con Hiv è cambiata in modo radicale - spiega l’esperto - Oggi, grazie alle terapie moderne e semplici da assumere e altamente efficaci, è possibile raggiungere una qualità di vita e un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. L’infezione è diventata una condizione cronica e gestibile. Chi segue regolarmente la terapia mantiene la carica virale non rilevabile e può vivere pienamente la propria vita anche da un punto di vista affettivo, sessuale e familiare. Abbiamo inoltre un principio scientifico fondamentale, quello dell’U=U - Undetectable = Untransmittable, ovvero non rilevabile = non trasmissibile - che dimostra come una persona con virus non rilevabile sul sangue non trasmetta l’Hiv per via sessuale. Questo ha un impatto enorme nel ridurre le ansie e lo stigma, restituendo serenità e prospettive che fino a pochi decenni fa erano impensabili per le persone che vivono con Hiv”.

Secondo Moschese, queste campagne “contribuiscono a ridurre lo stigma sia esterno che interiorizzato, favoriscono l’aderenza alla terapia e incoraggiano un rapporto più aperto e sincero con i professionisti sanitari. Rendere i pazienti più consapevoli e informati - sottolinea - significa infatti aiutarli a fare scelte libere, informate ma anche consapevoli e questo si produce in migliori risultati clinici e in una qualità della vita più alta. Sono iniziative che ovviamente non sostituiscono la parte ospedaliera del percorso di cura - conclude - ma che la potenziano e quindi si lavora di concerto per ottenere il massimo dal percorso di cura e mettere sempre davvero al centro la persona”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Choose You = La scelta sei tu Hiv Davide Moschese Giornata mondiale contro l’Aids Gilead Sciences
Vedi anche
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza