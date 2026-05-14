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Hiv: svolta nella prevenzione, disponibile in Italia la PrEP long acting

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14 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
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Svolta nelle strategie di contrasto alla diffusione dell'Hiv in Italia: diventa disponibile anche nel nostro Paese il trattamento long acting per la prevenzione dell'infezione. L'annuncio è arrivato da ViiV Healthcare, durante un evento dedicato nel capoluogo lombardo. Il farmaco, a base di cabotegravir (disponibile sia in formulazione iniettabile a lunga durata d'azione che in compresse), è indicato per la PrEP (profilassi pre-esposizione). In combinazione con pratiche sessuali sicure, il trattamento mira a ridurre drasticamente il rischio di contagio per via sessuale negli adulti e negli adolescenti con un peso superiore ai 35 kg.

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