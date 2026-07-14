Inail, Princigalli: «Più vicini ai territori per anticipare i bisogni di cura e reinserimento dei lavoratori»

Il Direttore centrale assistenza protesica e riabilitazione, in occasione dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo Punto di assistenza del Centro protesi Inail, spiega che questa apertura fa parte di un piano nazionale per evolvere il modello di presa in carico dell'Inail. L'obiettivo principale è la prossimità, intercettando i bisogni dei lavoratori infortunati fin dalla fase acuta in ospedale. Attraverso un approccio interdisciplinare e il coinvolgimento delle famiglie, il centro valuta le criticità del rientro a casa. Questa filiera integrata punta a restituire autonomia e mobilità, favorendo il reinserimento sociale, sportivo e lavorativo direttamente sul territorio.