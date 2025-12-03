Influenza: Barachini, 'con campagna istituzionale messaggio chiaro e diretto'

"Una campagna istituzionale sul vaccino antinfluenzale è particolarmente importante e delicata. Bisogna raggiungere le persone nei luoghi dove si informano e farlo con senso di responsabilità, dando opportunità alla popolazione di sfruttare un'occasione come quella della vaccinazione e mandando un messaggio diretto e chiaro. Lo facciamo con un personaggio molto amato dal pubblico", Carlo Conti ,"e con un messaggio che speriamo raggiunga più persone possibile". Così Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, alla presentazione al ministero della Salute dello spot Rai dedicato alla campagna di vaccinazione contro l'influenza.