Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione

L'iniziativa 'Tsh-Focus ipotiroidismo' con screening e consulenze gratuiti è promossa da Consulcesi con Regione Lazio e Fimmg Roma

24 ottobre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
Si terrà il prossimo 7 novembre il primo appuntamento della campagna di prevenzione 'Tsh - Focus ipotiroidismo', promossa da Fondazione Consulcesi con il patrocinio di Regione Lazio, in collaborazione con Fimmg Roma e con il contributo non condizionante di Merck. Medici e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per offrire screening e consulenze gratuite delle patologie della tiroide, con una particolare attenzione all'ipotiroidismo, nell'unità mobile 'Salute e inclusione' della Fondazione Consulcesi e in un gazebo dedicato, che saranno allestiti presso il Centro commerciale Roma Est (in via Collatina, Km. 12.800, venerdì 7 novembre dalle 10 alle 18). Riprogrammato invece all'11 novembre il precedente appuntamento del 24 ottobre riservato ai dipendenti della Regione Lazio, dislocato in via della Pisana presso il Consiglio regionale.

Con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione delle malattie tiroidee, ma anche di intercettare chi ne è colpito in maniera silenziosa, la campagna prevede anche un prossimo appuntamento in una piazza romana entro la fine dell'anno. Per aderire alla campagna i cittadini possono effettuare un test orientativo online sul sito della Fondazione Consulcesi (https://www.fondazioneconsulcesi.org/progetti/). La consulenza medica presso l'unità mobile è consigliata a chi, in base al test, riceve un'indicazione di rischio.

Secondo i dati SaluteLazio l'ipotiroidismo e la tiroidite di Hashimoto - riporta una nota - sono al terzo posto tra le patologie più diffuse nella regione, dopo ipertensione e ipercolesterolemia, con un incremento di quasi il 9% in soli 5 anni. Nel 2023 i casi registrati hanno sfiorato quota 360mila, di cui oltre 300mila riguardano donne.

