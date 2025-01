Khalil (Lilly): "Campagna su obesità per sensibilizzare opinione pubblica"

“Oggi è una giornata molto speciale perché lanciamo una nuova campagna di sensibilizzazione sull’obesità. Nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica su una patologia multifattoriale e per questo molto complessa”. Sono le parole di Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub Lilly, in occasione del lancio della campagna “Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza”, promossa da Lilly e realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti Amici Obesi Onlus. L’iniziativa è stata accompagnata dall’inaugurazione di un’installazione unica, “The Impossible Gym”, nella rinnovata piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), una palestra simbolica aperta fino al 4 febbraio e che rappresenta visivamente le sfide quotidiane affrontate da chi vive con l’obesità.