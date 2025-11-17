circle x black
Lega del Filo d’oro, familiari: "Volontari un supporto concreto e umano"

"Il volontariato non è sacrificio, ma una scelta che parte da dentro"

Daniele Orlandini, presidente del Comitato dei familiari della Lega del Filo d'Oro
Daniele Orlandini, presidente del Comitato dei familiari della Lega del Filo d'Oro
17 novembre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
"I volontari rappresentano un supporto concreto e umano. Offrono opportunità di socialità, nuove attività e relazioni che da soli spesso non sarebbero possibili. Non sono un aiuto solo pratico, ma veri compagni di viaggio. Per noi famiglie sono un sostegno prezioso: ci permettono di vivere momenti di serenità e sentirci parte di una comunità. Senza il loro impegno, molti progressi dei nostri figli non avrebbero lo stesso valore". Così Daniele Orlandini, presidente del Comitato dei familiari della Lega del Filo d'oro, intervenendo al Forum nazionale dei volontari dell'ente che ha riunito dal 14 al 16 novembre, a Pisa, quasi 300 persone. L'evento, nato per offrire uno spazio di incontro a tutti coloro che, con la loro preziosa disponibilità, supportano le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale nel vivere momenti di socialità e relazionarsi con il mondo che li circonda, contribuisce a promuovere e valorizzare la mission della Fondazione.

Tra le testimonianze del 12° Forum nazionale dei volontari, Arianna Verlich, volontaria dal 2019 della sede territoriale di Padova ha ricordato come la Lega del Filo d’oro le "ha insegnato che, prima di fare, dobbiamo tornare a essere. Il volontariato non è sacrificio, ma una scelta che parte da dentro. Ogni volta che entro in relazione con qualcuno, i suoi sogni diventano un po’ anche i miei. Qui ho trovato uno spazio dove i sogni, anche nelle fragilità, possono crescere. Mentre ci prendiamo cura dell’altro - ha concluso - ritroviamo anche un po’ noi stessi".

