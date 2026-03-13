Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): "Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo"

"È molto importante per il nostro ateneo mettere a disposizione dei nostri studenti la possibilità di effettuare una visita per verificare le capacità di vista. Non solo per lo studio, ma per tutte le attività dei giovani che intraprendono il percorso universitario. È molto importante essere a conoscenza tempestivamente di eventuali problemi e risolverli nel modo più rapido possibile". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, intervenendo oggi a Roma alla presentazione di 'Campus visivo', la clinica oculistica temporanea allestita presso l'università degli Studi di Roma Tor Vergata dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Dal 2 al 27 marzo offre visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell'ateneo che si trovano in condizioni di fragilità economica.

"Abbiamo circa mille studenti che si sono prenotati per queste visite oculistiche e che stanno realizzando tutti i singoli esami necessari per poter avere un quadro approfondito. Credo che questa iniziativa pionieristica potrà poi estendersi anche ad altri atenei" conclude.