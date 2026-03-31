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L'Università Lum in uno studio internazionale su implantologia dentale

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Individuate indicazioni condivise per gestione clinica con risultati migliori

L'Università Lum in uno studio internazionale su implantologia dentale
31 marzo 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Università Lum Giuseppe Degennaro è tra i protagonisti di un importante studio internazionale pubblicato sull’International Journal of Oral Implantology, dedicato a uno dei temi più rilevanti dell’implantologia moderna: la stabilità dell’osso attorno agli impianti dentali e la prevenzione delle complicanze nel tempo. Il lavoro - informa l’Ateneo in una nota - è stato sviluppato attraverso un processo condotto con la metodologia Delphi, ed ha coinvolto 25 esperti di riconosciuto prestigio, provenienti da università e centri di ricerca di Europa, Stati Uniti e Asia. L’obiettivo è stato quello di individuare indicazioni condivise per migliorare la gestione clinica degli impianti dentali e favorire risultati sempre più predicibili e duraturi.

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All’interno di questo autorevole network scientifico, l’Università Lum è stata rappresentata da 2 docenti: Giuseppe Troiano e Claudio Stacchi, con quest’ultimo nel ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro. Lo studio ha evidenziato come alcuni aspetti chiave del trattamento implantare possano essere gestiti in modo sempre più efficace grazie a protocolli condivisi, rafforzando l’idea che la qualità delle cure passi anche attraverso il confronto e la collaborazione tra esperti a livello globale. La partecipazione della Lum a un progetto scientifico di così ampia portata internazionale - si legge nella nota - conferma il ruolo dell’Ateneo nel panorama della ricerca odontoiatrica e testimonia l’impegno costante nella promozione dell’eccellenza accademica, della ricerca clinica e dell’innovazione al servizio della salute dei pazienti.

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Implantologia dentale Stabilità ossea Prevenzione complicanze
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