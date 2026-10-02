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Malattie cardiovascolari, L'Europa punta alla prevenzione e lancia la prima European Screening Week

02 ottobre 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
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Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nell'Unione europea, con circa 1,7 milioni di decessi ogni anno. Nel nostro Paese i numeri non sono meno allarmanti: nel solo 2026 i decessi legati a queste patologie sono stati 206mila. Il carico sul Sistema sanitario nazionale è importante: 87 miliardi di costi diretti e di 47 miliardi di costi indiretti che ricadono sulle famiglie a causa di queste malattie. L'Europa punta quindi sulla prevenzione primaria con la prima European Screening Week, l'iniziativa lanciata dalla Commissione europea per rafforzare gli screening cardiovascolari in tutto il continente, intercettare in anticipo i principali fattori di rischio e rendere i controlli accessibili anche alle fasce più vulnerabili della popolazione. Una proposta che si inserisce nel quadro del Safe Hearts Plan - presentato nel dicembre 2025 - che punta a ridurre del 25% entro il 2035 le morti premature legate alle patologie cardiovascolari.

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